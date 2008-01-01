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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:17 Воскресенье, 15 марта



Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся в тыловой части активного циклона, центр которого уйдет на юго-восток. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 747 мм рт ст. В облаках появятся просветы, небольшой снег покружит лишь местами. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, в центре до +1, по области от -4 до +1 градуса. Местами гололедица. Холодный северо-западный ветер в порывах усилится до 12-15 м/с. Относительная влажность воздуха около 70%.



В столичном регионе погода изменится: температура понизится до отрицательных значений, ожидается снег и порывистый ветер. Атмосферное давление начнет интенсивно расти, понизится кислородный дефицит в приземном слое воздуха.



Пушкин писал: "Весну я не люблю - весной я болен" и был, наверное, прав. На раннюю весеннюю пору приходится самый, пожалуй, тяжелый для организма период, который сопровождается симптомами, так называемой, "весенней" усталостью. У молодых людей с более устойчивыми механизмами адаптации и не метеозависимых, это может проявляться снижением физической и умственной активности или повышенной утомляемостью, которые чаще всего проходят без вреда для здоровья. Гораздо сложнее пережить неустойчивую весеннюю погоду людям часто болеющим, с хроническими недугами и симптомами хронической усталости и переутомления. Недостаток солнечного света и авитаминоз также влияют на самочувствие и снижают толерантность организма к внешним воздействиям. Особенно тяжело реагируют лица с неустойчивыми сосудистыми реакциями (гипертоники и гипотоники, с вегето-сосудистой дистонией и частыми приступами мигрени, нарушениями сердечного ритма и стенокардией), а перепады температуры и ветер могут провоцировать обострения хронических воспалительных заболеваний суставов и органов дыхания.



Сезонная профилактика и лечение хронических заболеваний, поддерживающая терапия, использование витаминных комплексов (витамины группы В, С, Д), растительных адаптогенов и различных домашних средств помогут легче пережить неустойчивую весеннюю погоду. / meteonovosti.ru /



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