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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:59 Воскресенье, 15 марта



После прохождения холодного атмосферного фронта, температура воздуха в столице понизилась до отрицательных значений.



Но таких морозов, которые наблюдались в позапрошлом веке, в 1884 году, -26.4 градуса, нам не грозят. Но и на рекордное тепло рассчитывать не приходится. Суточный рекорд для 15 марта останется за 2015 годом со значением 9.8 градуса.



В 2013 году в Москве была сырая и ненастная погода, за сутки выпало 25 мм осадков.



Заглянув в народный календарь, можно прочитать пословицу "Федот, да не тот", которая применяется к этому дню, 15 марта, когда вместо оттепели случается мороз. На Федота снежный занос - долго травы не будет. Ни в марте воды - ни в апреле травы.



В прошлом, 2019 году, среднесуточная температура воздуха составляла 1 градус со знаком плюс. Ночью слегка подмораживало до -1.7, а днем температура повысилась до +5 градусов. Существенных осадков не было. / meteonovosti.ru /



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