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Новости погоды
В Москву вернулась зима
ИА "Метеоновости" / 10:15 Воскресенье, 15 марта
Зима, так и не установившаяся в столичном регионе в календарное время, решила наверстать упущенное весной. Недаром март, особенно его первая половина, в Москве и области сохраняет еще зимние черты. И текущей первенец весны в выходные дня это явно продемонстрировал. Холодный атмосферный фронт, приблизившийся к московскому региону в субботу во второй половине дня, проявил себя осадками в виде мокрого снега и снега и порывистого ветра.
Температура воздуха в Москве стала понижаться и в период с 19 до 20 часов перешла через ноль в сторону отрицательных значений. Ветер сменил направление на северо-западное и усиливался до 17 м/с.
В ночные часы температура продолжала понижаться и ее минимальное значение на метеостанции ВДНХ отмечалось в 7 часов утра и составило -6.5 градусов. Ветер немного стих, его порывы достигали лишь 10 м/с. Вновь образовался снежный покров, его высота достигла 8 см. / meteonovosti.ru /
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