Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
15 марта 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москву вернулась зима


ИА "Метеоновости" / 10:15 Воскресенье, 15 марта

  Зима, так и не установившаяся в столичном регионе в календарное время, решила наверстать упущенное весной. Недаром март, особенно его первая половина, в Москве и области сохраняет еще зимние черты. И текущей первенец весны в выходные дня это явно продемонстрировал. Холодный атмосферный фронт, приблизившийся к московскому региону в субботу во второй половине дня, проявил себя осадками в виде мокрого снега и снега и порывистого ветра.

Температура воздуха в Москве стала понижаться и в период с 19 до 20 часов перешла через ноль в сторону отрицательных значений. Ветер сменил направление на северо-западное и усиливался до 17 м/с.

В ночные часы температура продолжала понижаться и ее минимальное значение на метеостанции ВДНХ отмечалось в 7 часов утра и составило -6.5 градусов. Ветер немного стих, его порывы достигали лишь 10 м/с. Вновь образовался снежный покров, его высота достигла 8 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-2
Пн.
16 мар.
+5
Вт.
17 мар.
+3
Ср.
18 мар.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Мейтхила		 -37
Юрты

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Барейли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100