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На Дальнем Востоке один циклон сменяет другой

ИА "Метеоновости" / 11:20 Воскресенье, 15 марта



Погода на востоке России редко бывает спокойной, а в переходные периоды ни дня не обходится без визита циклонов.



В субботу один из них кружил на севере Охотского моря. А потому самой неблагоприятной погода была в Магаданской области и Камчатском крае.



Магаданскую область в субботу и ночь на воскресенье засыпало снегом, а на побережье при ветре до 30 м/с разыгралась метель. На юге Камчатского края осадки шли в виде снега и мокрого снега и были сильными, до 21 мм. И здесь на побережье порывы ветра достигали 30 м/с. Ветреная погода отмечалась и на востоке Чукотского а.о.



Сегодня охотский циклон переберется на материк, и будет заполняться.



Но на подступах к российским рубежам - очередной вихрь. Он приближается с юга и уже в понедельник его центр окажется над севером Курильской гряды. Давление в центре циклона очень низкое, 975 мб. На севере Курил ожидается снег, мокрый снег, метель, ветер до 32 м/с. В Камчатском крае сильный снег, мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, снежные заносы, в горных районах - лавиноопасно, ветер на побережье усилится до 27-32 м/с. Ветреная погода сохранится и на побережье Магаданской области. / meteonovosti.ru /



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