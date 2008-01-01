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Новости погоды


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Уральский циклон пожаловал в Сибирь


ИА "Метеоновости" / 12:00 Воскресенье, 15 марта

  Небольшой по площади волновой циклон оказался способен испортить погоду на большой территории от Урала до Байкала.

Он сформировался на активном участке атмосферного фронта над Уралом и уже в субботу стал виновником сильных осадков в виде дождя и мокрого снега в Челябинской области. Осадки продолжались на Южном Урале и в ночь на воскресенье.

А уже в воскресенье циклон направился покорять сибирские просторы. И первой на его пути стала Омская область. Воскресный день здесь ненастный: дождь идет вперемежку с мокрым снегом. Ожидаются гололедные явления и сильный ветер.

Продвигаясь на восток циклон охватывает и другие районы Сибири. Сегодня и в понедельник в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, на юге Туруханского района, в центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами они могут быть сильными, порывистый ветер, метель, гололедные явления.

При этом температурный фон остается не по сезону высоким. Температура превышает норму на 8-10 градусов. / meteonovosti.ru /
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