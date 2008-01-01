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Рекордное тепло на севере Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:23 Воскресенье, 15 марта



Температурный фон в северных районах Сибири не меняется с начала марта. Вот и накануне, 14 марта, именно над северными районами Сибири сформировался центр аномального тепла. В Ямало-Ненецком автономном округе и Туруханском районе Красноярского края среднесуточная температура превысила норму на 16! градусов.



В большинстве населенных пунктов этой местности максимальная температура установила новые рекорды.



Так в селе Антипаюта, расположенном на востоке Ямало-Ненецкого а.о. температура повысилась до +0.9 градусов, оставив предыдущий рекорд, -1.8 градусов в 1968 году. Не устоял рекорд 1968 года, +1.4 градуса, и в Туруханске. Новый максимум для 14 марта теперь +2.8 градусов. До таких же значений разогрелся воздух в городе Тарко - Сале, оставив предыдущий рекорд, +1.7, в 1967 году. В поселке Тазовский, расположенном на северо-востоке Ямало-Ненецкого а.о., новый максимум для 14 марта составляет +1.2 градуса (предыдущий, -1.6, отмечался в 2014 году. И это не полный перечень городов-рекордсменов.



В понедельник, в тылу проходящего по сибирским просторам циклона, в Ямало-Ненецком а.о. и Туруханском районе похолодает, температура понизится до нормы, а местами ожидается и немного ниже обычных для этой поры значений. / meteonovosti.ru /



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