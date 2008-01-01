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Новости погоды


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Воскресный день в Москве: то солнце, то снегопад


ИА "Метеоновости" / 13:02 Воскресенье, 15 марта

  Сегодня погоду в Москве и Подмосковье определяет уже тыловая часть волнового циклона, вернувшего в столицу зимний режим. Из-за прохождения вторичных атмосферных фронтов, она крайне неустойчива. То хлопьями сыпет снег, то небо расчищается от облаков и радует солнцем. На фоне неустойчивости погоды, температура, тем не менее, постепенно растет. В 12 часов на метеостанции ВДНХ она составила -4 градуса, то есть повысилась на 2 градуса по сравнению с утренней. Ветер северный и северо-западный усиливается до 11 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт ст, что ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%. / meteonovosti.ru /
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