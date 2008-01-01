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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 06:35 Понедельник, 16 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 4..6, по области 1..6 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

Погода в Москве и области будет неустойчивая, температура понизится еще на несколько градусов (ночью до -4..-6, по области до -8 градусов, днем от -1 до +4 градусов), атмосферное давление еще подрастет и окажется немного выше нормального.

Переменчивая и непредсказуемая весенняя погода с постоянными междусуточными скачками температуры, атмосферного давления и частым формированием условий внешней гипоксии, негативно отражается на самочувствии, которое в течение дня может то резко ухудшаться, то улучшаться. Весеннее межсезонье, в первую очередь, может отрицательно влиять на психо-эмоциональный статус и вызывать симптомы расстройства вегетативной нервной системы.

Метеочувствительным людям, страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, имеющих проблемы с суставами (артрозы, артриты, полиартриты, остеоартрозы, после перенесших операции на суставах) или с хроническими заболеваниями органов дыхания, следует быть более внимательными к своему состоянию, и по рекомендации врача проводить сезонную профилактику и лечение.

Чтобы снизить негативное влияние внешних условий и поддержать физическую активность, улучшить самочувствие, быстрее адаптироваться к весенней перестройке в природе, можно использовать адаптогены растительного происхождения или пропить курс мультивитаминов, помогут и домашние средства: успокаивающие и нормализующие нервную систему травяные чаи, если нет противопоказаний - водные процедуры, полноценный сон и отдых.

Геомагнитный фон 16 марта прогнозируется спокойный с отдельными возмущениями. / meteonovosti.ru /
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