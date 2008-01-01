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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:48 Понедельник, 16 марта



Несмотря на существенное понижение температуры воздуха накануне, она впервые за месяц приблизилась к характерным значениям для середины марта. Так что ничего сверхъестественного не произошло, как раз необычным было аномальное тепло первых 14 дней марта 2020!



В первый рабочий день второй половины марта в столицу заглянет антициклон, мартовское яркое солнце, которому почти не будут мешать облака, сумеет прогреть подстилающую поверхность, а от нее приземный слой воздуха до положительных значений температуры. Она ожидается в середине дня в диапазоне 4..6 градусов тепла. Но при таких величинах рекордов ей не достичь. Самым теплым день 16 марта был в 2015 году, в том году в середине месяца в течение пяти дней подряд, начиная с 15 числа, температура устанавливала рекорды. А 16 марта она повысилась до +10.3 градусов, и этот экстремум останется сегодня непокоренным.



В далеком 1888 году под утро морозы усилились до -29.3 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



Сильными осадками отметился этот день в 2001 году, на московскую землю выпало 15.1 мм, что составило почти половину месячной мартовской нормы.



В прошлом, 2019 году, этот день был совсем обычным. Под утро температура понизилась до -2.2, а днем была близкой к нулю, +0.2 градуса. Существенных осадков днем не отмечалось, а высота сугробов составляла 21 см.



Сегодня утром высота снега в Москве составляла 6 см: зима решила не уходить по-английски, не попрощавшись, завьюжив и подморозив в прошедшие выходные! / meteonovosti.ru /



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