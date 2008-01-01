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Заморозки в Крыму


ИА "Метеоновости" / 11:44 Понедельник, 16 марта

  Арктический воздух в воскресенье добрался до южных регионов Европейской России. Холодный фронт, подгоняемый сильными северными ветрами, пронесся 15 марта по территории Крыма. Днем в воскресенье ветер местами разгонялся до 10-15 м/с, а вечером стал подворачивать на северо-восточные самые холодные направления.

Южный берег Крыма (ЮБК) от сильного ветра немного защитили Крымские горы, но поток арктического холода сдержать они не смогли. В ночь на 16 марта холодный фронт ушел в Турцию и страны Закавказья, а в Крым распространил свое влияние отрог холодного антициклона с северо-запада. Облака рассеялись, ветер стих, над курортами Южного берега Крыма засияли в ясном небе звезды, и начался процесс интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха.

Под утро понедельника местами в субтропических районах Крыма на почве отмечались заморозки до -3..-5 градусов.

Заморозки на почве отмечались минувшей ночью и на западном побережье Крыма, местами до -5 градусов, кое-где на западном побережье заморозки до -2 градусов отмечались и в воздухе. В степных: северных и центральных районах Крыма землю прихватил заморозок до -6..-8 градусов.

Предстоящей ночью в условиях малооблачного антициклона на побережьях Крыма по-прежнему сохраняется угроза заморозков не только на почве, но и в воздухе, в том числе и на Южном берегу Крыма. А в степных районах Крыма температура будет понижаться местами до -5..-8 градусов, ночные заморозки в степной зоне могут отмечаться и в ночь на 18 марта. / meteonovosti.ru /
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