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Новости погоды


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Южный циклон парализовал Камчатку


ИА "Метеоновости" / 13:02 Понедельник, 16 марта

  С юга, с тихоокеанской акватории на Камчатку минувшей ночью обрушился глубокий циклон. По мере продвижения на полуостров вихрь продолжал углубляться, и давление его упало ниже 980 мб.

Центр циклона уже в центральных районах Камчатского края. А на окраинах циклона, где перепады давления самые значительные, ночью и утром в понедельник разыгрались самые свирепые метели, ветер усиливался до ураганного, до 38 м/с. На южных мысах полуострова еще навалило снега до полуметра. В столице края выпало за ночь и утро более 30 мм осадков в виде снега и мокрого снега, отмечалось налипание мокрого снега, снежные заносы на дорогах.

Циклон быстро движется на северо-запад, сильные снегопады перемещаются на север Камчатского края и на охотское побережье Магаданской области. Ближайшей ночью в центральных и южных районах края местами будет продолжаться умеренный снег, ветер будет усиливаться до 17-22 м/с, пошумят метели. А в северной половине местами сильный снег еще будет валить и днем во вторник в сопровождении продолжительных метелей. В горных районах края - лавиноопасно, и опасность нарастает.

Последствия такого мощного снегопада и метелей будут ощущаться в крае еще несколько дней. Следующий тихоокеанский циклон с юга пойдет по более восточной траектории в среду, 18 марта, он не будет таким свирепым, но все же заденет юго-восточное и восточное побережье полуострова. / meteonovosti.ru /
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