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В Москву вернулась типичная для марта погода

ИА "Метеоновости" / 14:06 Понедельник, 16 марта



Погода в Москве демонстрирует мартовский нрав: то снегом засыплет, то прозвенит капелью. И яркое солнце, и дожди с ветром и вновь снежок -для марта это климатическая норма.



А жители Москвы и Подмосковья решили, что зима в этом году их миновала, небесная канцелярия пропустила целый сезон: затяжная осень просто перешла в весну. Но все оказалось непросто.



Минувшей ночью на северо-западе Подмосковья подморозило до -12 градусов, даже в Москве на окраинах местами температура понижалась до -9 градусов. А днем уже звенела капель и бежали ручьи: вот таков он март. Ближайшей ночью таких морозов уже не будет, но снег останется, а в лесах и парках Подмосковья и Москвы он может пролежать до середины недели.



Холодный антициклон начал оседать к югу под натиском мощных североатлантических циклонов, его влияние скажется только предстоящей ночью, поэтому по области местами подморозит до -3 градусов, в Москве ночью от -1 до +1 градуса. Днем во вторник в Москве и Подмосковье в зоне малоактивного атмосферного фронта местами пройдут небольшие осадки, температура повысится по области до 2..7 градусов, в Москве 5..7 градусов тепла.



В среду, 18 марта, температурный фон останется таким же, как и во вторник, повышенным останется и атмосферное давление. Но днем станет больше облаков, скажется влияние атмосферных фронтов, пробегающих в западном ведущем потоке, который восстановится к среде. Именно облака, умеренный западный ветер и небольшие осадки, преимущественно в виде дождя не дадут воздуху прогреться сильнее.



Четверг станет самым теплым днем недели, столичный регион окажется в теплом секторе волнового циклона, который станет смещаться с Балтики на северо-восток Европейской России. Небольшой дождь будет приниматься и ночью, и днем. Ночью в Москве 2..4, по области от 0 до +5 градусов. В середине дня 19 марта в столице температура повысится до 6..8 градусов, по области до 9 градусов тепла. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 6-7 градусов.



Юго-западный ветер к вечеру 19 марта сменится на северо-западный и усилится в порывах до 12-15 м/с. В ночь на пятницу начнется похолодание, которое продолжится и в субботу. Ночью 20 марта -2..+3 градуса, днем 2..7 градусов. В пятницу преимущественно без осадков, а в субботу может покружить снежок, который вновь обозначится на земле. / meteonovosti.ru /



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