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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:29 Понедельник, 16 марта



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5,0..5,4 градуса; Северном 4,4..5,6 градуса, Северо-восточном 4,6..5,6 градуса, Восточном 4,7..5,5 градуса, Юго-восточном 5,1..5,6 градуса, Южном 4,2..5,7 градуса, Юго-западном 4,5..5,1 градуса, Западном 4,4..6,2 градуса, Северо-западном 5,1..6,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 4,5..4,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 4,4..5,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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