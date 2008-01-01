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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:29 Понедельник, 16 марта

  В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5,0..5,4 градуса; Северном 4,4..5,6 градуса, Северо-восточном 4,6..5,6 градуса, Восточном 4,7..5,5 градуса, Юго-восточном 5,1..5,6 градуса, Южном 4,2..5,7 градуса, Юго-западном 4,5..5,1 градуса, Западном 4,4..6,2 градуса, Северо-западном 5,1..6,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 4,5..4,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 4,4..5,5 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
+5
Вт.
17 мар.
+5
Ср.
18 мар.
+8
Чт.
19 мар.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Сарх		 -37
Делянкир

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Агра

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