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Новости погоды


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О погоде вечером в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 15:32 Понедельник, 16 марта

  Погоду в столичной области будет определять северная периферия антициклона с центром над Молдавией. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 3.. 5 градусов, по области 3..6. Ветер юго-западный. 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 40%. / meteonovosti.ru /
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