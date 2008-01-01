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В Ставрополе образовался снежный покров

ИА "Метеоновости" / 17:38 Понедельник, 16 марта



В уже цветущие южные регионы Европейской России в воскресенье нагрянули холода. Атмосферный фронт с севера еще не покинул территорию Ставропольского края, местами продолжаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега.



Вечером в воскресенье в Ставрополе повалил сильный снег, к утру понедельника в столице края образовался снежный покров высотой 5 см. Местами в Ставропольском крае ночью и утром 16 марта отмечались отложения гололеда. Предстоящей ночью повсеместно на территории Ставропольского края ожидаются заморозки, при прояснениях местами температура может упасть до -5..-7 градусов.



В Северо-Кавказском округе 17 марта будут продолжаться осадки, местами ожидаются гололедные явления, в предгорьях - сильный мокрый снег, его налипание на провода и деревья. / meteonovosti.ru /



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