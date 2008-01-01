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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:43 Вторник, 17 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями ожидаются небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 3..5, по области 2..7 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



Погода во вторник улучшится. Температура воздуха вновь начнет повышаться и ожидается уже на 3-4 градуса выше нормы, а атмосферное давление существенно не изменится, оставаясь на повышенном уровне. Относительная влажность воздуха сохранится высокой. Основным негативным фактором для метеозависимых людей будет высокий уровень атмосферного давления, в первую очередь ухудшение самочувствия возможно у людей с гипертонией. Но и весенняя перестройка в природе довольно часто становится причиной появления усталости и слабости, раздражительности, негативных изменений со стороны эмоциональной настроенности. Это вызвано, в первую очередь, снижением защитных и приспособительных ресурсов организма, особенно у лиц, имеющих целый букет хронических недугов. За долгую зиму накопились и проявления гиподинамии, отсутствие солнечного света, недостаток витаминов, особенно витамина Д. Еще древнегреческие врачи считали, что "если часто болит голова, значит, наступила весна". Поэтому, чтобы весенняя погода не вызывала отрицательных метеопатических реакций, необходимо помочь организму. Пребывание на свежем воздухе поможет снизить дефицит кислорода в организме, заниматься спортом или же легкими физическими упражнениями, чтобы снизить проявления гиподинамии, прием поливитаминов, водные процедуры (контрастный душ, ванны с различными тонизирующими организм растительными и минеральными добавками).



Геомагнитный фон 17 марта прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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