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Бора разыграется в Новороссийске

ИА "Метеоновости" / 10:04 Вторник, 17 марта



Накануне, вечером в понедельник и в ночь на вторник сильный холодный северный и северо-восточный ветер в порывах до 18-20 м/с отмечался на участке Анапа - Туапсе.



Оседание холодного антициклона с севера и перепады атмосферного давления на его юго-восточной периферии продолжат разгонять сильный ветер северо-восточного направления на побережье Краснодарского края. Днем 17 марта в районе Новороссийска ветер усилится в порывах до штормового, но такими порывами бора не ограничится.



Наиболее выраженная зона значительных перепадов атмосферного давления и, соответственно, сильных северо-восточных ветров сформируется на участке Анапа -Туапсе 18 марта, когда южный циклон с Иранского нагорья подойдет ближе всего к странам Закавказья. Бора в районе Новороссийска будет достигать силы 27 м/с и более. / meteonovosti.ru /



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