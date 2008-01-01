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Рекордное тепло покидает Рудный Алтай

ИА "Метеоновости" / 11:19 Вторник, 17 марта



Попав под ласковую опеку восточной периферии азиатского антициклона, Рудный Алтай с прошедших выходных, буквально, купался в теплых лучах солнца. Аномальные температуры превышали суточную норму для первого месяца весны на 10-13 градусов. Вот и минувший день не стал исключением.



Восточная часть Казахстана и прилегающие к ней территории России 16 марта оказались чемпионами по количеству поставленных температурных рекордов. Больше всего отличился самый русский, в отношении проживающего там населения, казахский город Риддер, ранее носивший название Лениногорск. Здесь температура повысилась до 14,7 градусов, потеснив 1991 год со значением +7,8. В Жаркенте и Алмааты воздух прогрелся до 22-23 градусов. На российских метеостанциях Кызыл-Озек и в Змеиногорске тоже новые рекорды в 13,5 и 7,9 градусов соответственно.



Но, к сожалению, активные атмосферные фронты с запада, проходящие севером, спешат испортить температурный фон. Уже в ночь на 18 марта с переходом на порывистый юго-западный ветер температура начнет стремительно опускаться до нулевых значений, низкие облака принесут с собой осадки в виде снега и дождя и в дневные часы температура здесь уже не поднимется выше 0:+5 градусов.



Следующий в тыл фронтам холодный воздух очередного антициклона поддержит постепенное понижение суточных температур на территории Восточного Казахстана в течение всей рабочей недели : ночью до -6 градусов, днем весенний прогрев воздуха все же будет способствовать повышению температур от 2 до 7 градусов. Но новых рекордов тепла третья декада марта, навряд ли, преподнесет / meteonovosti.ru /



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