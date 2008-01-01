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До пятницы в Армении дождливо

ИА "Метеоновости" / 12:03 Вторник, 17 марта



Холодный воздух Арктики с северных широт своей тяжестью и весомостью заставил сместиться теплые субтропические массы в более южные широты, а сам достиг уже границ Аравийского полуострова. Контраст температур на высотах вызвал зарождение молодого высотного циклона над территорией Иранского нагорья, который, набирая силу, начинает стремительно продвигаться на северо-запад. И одной из первых на пути его ненастного следования окажется территория Армении.



В ночь на вторник, слабый дождь уже начал портить погоду в Ереване. Температура воздуха здесь понизилась на 8-10 градусов и 17 марта днем не выше +10. В среду, 18 марта, сценарий погоды не изменится. Дожди продолжатся и интенсивность их лишь усилится. Температура воздуха еще больше понизиться, и будет колебаться от +2 в ночные часы, до +12 днем, что в принципе, будет соответствовать среднесуточной норме, которая для Еревана в марте составляет 5,9 градусов. Но после солнечных и теплых дней всегда тяжелее встречать такие перемены.



Дождливый сценарий ждет жителей Армении по прогнозам синоптиков, как минимум до пятницы, 20 марта. / meteonovosti.ru /



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