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Новости погоды


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Капризы погоды в Санкт-Петербурге


ИА "Метеоновости" / 12:07 Вторник, 17 марта

  Вторжение холодного арктического воздуха Санкт-Петербург встретил на сутки раньше Москвы. Уже в ночь на субботу, 14 марта, столбики термометров перешли в синий сектор шкалы, а следующая ночь (на 15 марта) стала самой холодной с начала месяца и отметилась температурой -6,6 градуса. Не обошлось без осадков в виде снега, а также небольшого снежного покрова, припорошившего город утром в понедельник. Увы, но как следует покрасоваться в белом наряде Северной столице не удалось - днем при положительной температуре осадки стали переходить в дождь и городские улицы покрыла неприглядная слякоть.

Южная часть Европейской России находится под защитой хотя и прохладного, но солнечного антициклона. А вот северную половину следующие на восток североатлантические циклоны своим вниманием не обойдут. Сегодня Санкт-Петербург оказался под влиянием разделяющей их области повышенного давления, а значит существенных осадков ждать не стоит. После небольшого ночного мороза на дорогах гололедица, днем до 2..5 тепла. В среду к вечеру с запада подоспеет фронтальная волна с большим количеством осадков (преимущественно дождь, по области с мокрым снегом), да еще и умеренный юго-западный ветер в придачу, температура +3..+5.

Во второй половине недели снова зима наведается, северные ветры понизят температуру до -2..-5, местами пройдет небольшой снег. В выходные ночью холоднее, по области до -7..-9, зато днем солнечно и без осадков. / meteonovosti.ru /
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