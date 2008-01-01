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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:40 Вторник, 17 марта

  В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 6,2..7,6 градуса; Северном 6,3..7,4 градуса, Северо-восточном 5,6..7,6 градуса, Восточном 5,8..7,0 градуса, Юго-восточном 6,3..7,9 градуса, Южном 6,2..8,6 градуса, Юго-западном 5,9..7,2 градуса, Западном 6,1..7,6 градуса, Северо-западном 6,1..7,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 5,5..6,3 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 6,4..8,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+8
Ср.
18 мар.
+8
Чт.
19 мар.
+10
Пт.
20 мар.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Сарх		 -32
Челюскин

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Эр-Рамади

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