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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:40 Вторник, 17 марта



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 6,2..7,6 градуса; Северном 6,3..7,4 градуса, Северо-восточном 5,6..7,6 градуса, Восточном 5,8..7,0 градуса, Юго-восточном 6,3..7,9 градуса, Южном 6,2..8,6 градуса, Юго-западном 5,9..7,2 градуса, Западном 6,1..7,6 градуса, Северо-западном 6,1..7,0 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 5,5..6,3 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 6,4..8,1 градуса. / meteonovosti.ru /



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