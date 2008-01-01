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Южные циклоны атакуют Чукотку

ИА "Метеоновости" / 12:51 Вторник, 17 марта



В ночь на пятницу, 13 марта, на Чукотку пришли метели. Ветра и снега сменили суровые 30-градусные морозы. Вся первая декада месяца здесь прошла без осадков, при этом сугробы достигали 25 см и выше. Но активность южных тихоокеанских циклонов достигла все-таки и самого северного нашего полуострова. Теплые южные ветры высот вызвали аномальные превышения среднесуточных температур до 17-19 значений, под их натиском, с конца прошлой недели, снежный покров начал потихоньку сдавать свои позиции и на сегодняшний день потерял уже 3 см.



Небольшую передышку принесет жителям Анадыря завтрашний день, 18 марта. Бушующий юго-восточный ветер, который 17 марта в порывах достигал 33 м/с, стихнет и в среду в дневные часы не сильнее 5-10 м/с. Температурный фон, приобретя отрицательный суточный ход, понизиться от -1 до -10.



В ночь на четверг, 19 марта, новый мощный вихрь, минуя Берингово море и Анадырский залив, вторгнется на полуостров теплым фронтом, неся в арсенале порывистый ветер до 15-20 м/с, снега, метели, повышение температур до 0 до +2, гололедицу и скачки атмосферного давления. А в утренние часы пятницы, 20 марта, вновь резкое похолодание от -12 днем, до -19 к вечеру. И такую игру чехарду погода приготовила для Чукотки вплоть до конца первого весеннего месяца / meteonovosti.ru /



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