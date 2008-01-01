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В Крыму весна с норовом

ИА "Метеоновости" / 13:38 Вторник, 17 марта



зимы и продолжил череду теплых, не свойственных календарю дней. Но холодные северные ветры добрались и сюда. И погода стала пронзительно холодной.



С 11 февраля среднесуточная температура в Крыму превышала норму на 2-5 градуса, а в конце зимы прогревало так, что аномалии средней суточной температуры достигали +9..+12 градусов. За первые 10 дней марта в столице Крыма было установлено четыре новых рекорда температуры. Самым солнечным и теплым оказалось 4 марта. В Симферополе в этот день воздух прогрелся до 27 градусов.



Но солнечные дни миновали, и с воскресенья, 15 марта, полуостров стал "остывать" под натиском арктического холода, который проник далеко на юг по глубокой высотной ложбине.



Однако, царивший здесь антициклон не собирается так просто, сдавать свои позиции. Хотя, зарождающийся новый молодой вихрь уже подошел к турецкому побережью Черного моря, но и его активности пока маловато, чтоб принести на крымское побережье осадки. А сильный ветер, который обусловлен противоборством этих двух атмосферных центров, станет в ближайшие дни основным фактором, значительно ухудшающим погоду.



Сильное перемешивание приземного слоя не позволяет солнечным лучам весеннего солнца быстро прогреть воздух. До пятницы, 20 марта, в столице Крыма, Симферополе, в ночные часы 0..+2 градуса, днем до +6..+8. На побережье лишь немногим теплее, не выше +10 градусов. Температура воды у берегов Крыма тоже не выше 10 градусов.



Такой период прохладной погоды замедлит пробуждение растений и продлит жизнь первоцветам. / meteonovosti.ru /



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