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Новости погоды
Тепло и дожди могут замедлить эпидемию
ИА "Метеоновости" / 14:26 Вторник, 17 марта
Ученые из университета Сунь Ятсена (Чжуншань) в своем исследовании доказывают, что новый коронавирус лучше передается в условиях низких температур от 5oC до 8,72oC и относительно низкой влажности 35 - 50%. Прежде чем сделать такой вывод, они проанализировали пики заболеваемости в период с 20 января по 4 февраля 2020 года.
Гипотеза ученых заключалась в том, что различная температура могла бы значительно повлиять на передачу конденсата, в котором содержатся коронавирусы. Также исследователи приняли во внимание, что подобные корреляции были найдены и при предыдущих заражениях вирусами MERS и SARS.
Март в центре Европейской России самый сухой месяц года и температура воздуха колеблется именно в пределах самых "комфортных" для распространения вируса.
Есть надежда, что соблюдение карантинных мер и естественное повышение температуры воздуха к середине апреля "придушат" опасный вирус. / meteonovosti.ru /
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