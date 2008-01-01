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Новости погоды


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На Камчатке в марте прирост снега и рекорды осадков


ИА "Метеоновости" / 14:37 Вторник, 17 марта

  Активность южных циклонов, зарождающихся над акваторией Тихого океана и достигающих берегов наших восточных рубежей, в марте месяце набрала силу и мощь. И если первая декада марта прошла относительно спокойно, то вторая решила наверстать упущенное.

В ночь на понедельник на Камчатку обрушилась снежная непогода. В столице края, Петропавловске-Камчатском, скорость ветра достигала 23-28 м/с, видимость на дорогах ухудшалась до 500 метров, а температура вновь перешла на положительные значения.

О мощности стихии можно судить по обилию снега. 16 марта был перекрыт суточный рекорд для этого дня: количество осадков выпавших на город составило 43 мм, что на 8 мм больше предыдущего максимального значения 2016 года. На сегодняшний день количество выпавших осадков уже превышает 117% от месячной нормы. С 10 марта высота снежного сугроба подросла с 70 до 92 см.

В предстоящие два дня 18 и19 марта в Петропавловске-Камчатском без осадков, ветер северо-западной четверти, умеренный, вечером 18 марта порывистый до 16 м/с. Температура воздуха ночью -6:-4, днем -3:-1 градусов. / meteonovosti.ru /
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