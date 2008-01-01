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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:22 Вторник, 17 марта

  В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9,3..10,7 градуса; Северном 8,7..10,8 градуса, Северо-восточном 8,5..9,5 градуса, Восточном 8,8..9,6 градуса, Юго-восточном 8,7..10,2 градуса, Южном 9,2..10,1 градуса, Юго-западном 9,0..9,5 градуса, Западном 8,5..10,2 градуса, Северо-западном 8,8..10,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 8,5..8,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 8,8..10,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+9
Ср.
18 мар.
+8
Чт.
19 мар.
+10
Пт.
20 мар.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Уагадугу		 -37
Оймякон

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Агра

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