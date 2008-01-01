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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:22 Вторник, 17 марта



В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9,3..10,7 градуса; Северном 8,7..10,8 градуса, Северо-восточном 8,5..9,5 градуса, Восточном 8,8..9,6 градуса, Юго-восточном 8,7..10,2 градуса, Южном 9,2..10,1 градуса, Юго-западном 9,0..9,5 градуса, Западном 8,5..10,2 градуса, Северо-западном 8,8..10,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 8,5..8,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 8,8..10,0 градуса. / meteonovosti.ru /



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