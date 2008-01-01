Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:22 Вторник, 17 марта
В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9,3..10,7 градуса; Северном 8,7..10,8 градуса, Северо-восточном 8,5..9,5 градуса, Восточном 8,8..9,6 градуса, Юго-восточном 8,7..10,2 градуса, Южном 9,2..10,1 градуса, Юго-западном 9,0..9,5 градуса, Западном 8,5..10,2 градуса, Северо-западном 8,8..10,4 градуса.
В Зеленограде без осадков, температура 8,5..8,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 8,8..10,0 градуса. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения