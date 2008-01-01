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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 17 марта



Погоду в столичной области будет определять северная периферия антициклона, один из центров которого находится над низовьями Волги. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 5.. 7 градусов, по области 4..7. Ветер западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 40-45%. / meteonovosti.ru /



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