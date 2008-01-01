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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:03 Среда, 18 марта

  Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся на периферии обширного антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами не исключен небольшой дождь. Максимальная температура в столице 5..7, по области 2..7 градусов. Ветер западный 7-12 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и в средине дня составит 752 мм рт ст. Относительная влажность около 60%.

Несмотря на то, что такая переменчивая погода сохраняется уже длительное время, для метеозависимых людей она по-прежнему остается внешним нагрузочным фактором. Еще Гиппократ писал, что есть времена, которые благоприятны для здоровья, и есть времена, при которых обостряются многие болезни.

С наступлением весны даже практически здоровые люди чувствуют не проходящую усталость, упадок сил, депрессию и другие негативные проявления со стороны эмоциональной сферы. Ухудшение самочувствия и обострения болезней могут отмечаться у метеозависимых людей с проблемами сердца и сосудов, заболеваниями эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта.

Кроме частых рекомендаций использовать сезонную профилактику и лечение, есть древняя рекомендация - "движение - это жизнь". Прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения, гимнастика, которую можно проводить в парке или на балконе - лучший способ уменьшить дефицит кислорода в организме, снизить проявления гиподинамии и улучшить общее самочувствие. / meteonovosti.ru /
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