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Новости погоды


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Тропический циклон "Герольд" движется на юго-восток


ИА "Метеоновости" / 09:56 Среда, 18 марта

  В Индийском океане, недалеко от острова Мадагаскар, на прошлой неделе, зародился новый тропический циклон "Герольд". Траектория его движения изначально была направлена в сторону островов Маврикии и Родригеса. В первый день смещения образования, 13 марта, скорость составляла 30-40 м/с. К 14 марта циклон развил скорость до 58 м/с.

Ранее прогнозировалось, что подойдя 17 марта к Маврикии, циклон разовьет скорость до 70 м/с и это могло быть эквивалентом атлантического урагана 3 категории. Однако, в минувший вторник, максимально сблизившись с островом (на расстояние 220 км), здесь при ветре до 15 м/с наблюдались лишь высокие волны, без серьезных разрушений.

Сегодня, 18 марта, циклон приближается к острову Родригес со скоростью 35 км/час. Скорость ветра вблизи его центра оценивается в 50-70 м/с

На Родригесе в среду прогнозируется ветер до 35 м/с, проливные дожди, высокие волны и шторм на море. / meteonovosti.ru /
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