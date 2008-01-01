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Новости погоды


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В Приволжье неустойчивая погода


ИА "Метеоновости" / 10:24 Среда, 18 марта

  Капризы мартовской погоды ощущает на себе вся территория Европейской России. Не стал исключением и Приволжский федеральный округ. После периода аномального тепла, отметившегося многочисленными рекордами почти на всей территории Приволжья, существенно похолодало. В конце прошлой и в начале наступившей недели было ветрено, прошли осадки в виде дождя и снега, на дорогах стало скользко.

В прошедшие сутки вроде бы распогодилось - гребень антициклона с юга успокоил ветер и разогнал облака, а мартовское солнце продолжило привычную борьбу со снегом. Но "превосходящие силы противника" в лице атлантических циклонов начинают вытеснять антициклон на юг. А значит период спокойной погоды не затянется. Уже сегодня усилится юго-западный ветер, а во второй половине недели и осадки подоспеют - здесь постарается активный волновой циклон с запада. Ветер станет еще сильнее, местами порывы до 15-18 м/с.

В конце недели нагрянет зима - ветер перейдет на северо-западный, возможен кратковременный снег, резко похолодает - в некоторых районах ночью до -7..-10. / meteonovosti.ru /
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