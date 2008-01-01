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Новости погоды


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Тепло не только в Центре России


ИА "Метеоновости" / 11:15 Среда, 18 марта

  В центральном федеральном округе уже сегодня погода начнет портиться: больше станет облаков, увеличится вероятность осадков, понизится температура. А вчерашний день еще порадовал весенним теплом. Солнце пригревало, температура в большинстве областей ( за исключением северных) приближалась к 10 градусам, однако, рекордных значений не наблюдалась. Чего не скажешь о Черноземье, где городах Тульской, Рязанской и Тамбовской области рекорды тепла не устояли. Были перекрыты абсолютные максимумы температуры в Пензе, Самаре и в ряде городов Саратовской области и Татарстана.

Но больше всего рекордов было на Чукотке. Положительная аномалия температуры на востоке округа достигала местами 12-16 градусов. 17 марта в теплом секторе южного циклона в Анадыре не устоял рекорд 1958 года, температура там повышалась до -1,0 градусов. В Певеке максимальная температура воздуха составила -2,4 градуса ( предыдущий рекорд -3,1 был в 2006 году). Не устояли рекорды тепла еще во многих городах Чукотского ао. И в предстоящие сутки 19 марта теплая погода там сохранится. Циклон задержится на пару дней на восточном побережье, где будет идти снег и мокрый снег, при порывистом ветре закружит метель. На побережье Баренцева моря порывы ветра могут достигать 23-28 м/с, а 20 марта 28-33 м/сек. И только к 21 марта, когда циклон покинет побережье, ветер и осадки ослабеют. / meteonovosti.ru /
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