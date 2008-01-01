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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:25 Среда, 18 марта

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами усиление ветра в порывах до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,2..8,0 градуса; Северном 6,4..8,9 градуса, Северо-восточном 6,3..8,3 градуса, Восточном 6,7..7,8 градуса, Юго-восточном 7,2..7,8 градуса, Южном 6,2..8,0 градуса, Юго-западном 6,5..7,6 градуса, Западном 6,0..7,6 градуса, Северо-западном 7,1..8,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 6,1..6,6 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 5,4..7,6 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+7
Ср.
18 мар.
+8
Чт.
19 мар.
+10
Пт.
20 мар.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+40
Лампанг		 -30
Чокурдах

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Бенито Хуарес

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