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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:25 Среда, 18 марта
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами усиление ветра в порывах до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,2..8,0 градуса; Северном 6,4..8,9 градуса, Северо-восточном 6,3..8,3 градуса, Восточном 6,7..7,8 градуса, Юго-восточном 7,2..7,8 градуса, Южном 6,2..8,0 градуса, Юго-западном 6,5..7,6 градуса, Западном 6,0..7,6 градуса, Северо-западном 7,1..8,0 градуса.
В Зеленограде без осадков, температура 6,1..6,6 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 5,4..7,6 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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