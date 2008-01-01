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Новости погоды


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Граница распространения снежного покрова в России


ИА "Метеоновости" / 13:24 Среда, 18 марта

  В последних числах марта граница снежного покрова на Европейской территории России обычно постепенно смещается к северу. В нынешнем году снега в центре и на юге России было очень мало, и он быстро таял. Поэтому территория, покрытая снегом, значительно меньше, чем положено по климату.

К концу второй декады марта граница снежного покрова на Европейской территории России проходила по югу Карелии, далее к верховьям Волги, опускалась до Нижнего Новгорода к Самаре и тянулась на Южный Урал. И с каждым днем она продвигается все дальше на север. Это приводит к раннему развитию весеннего половодья. К 17 марта на повысился уровень воды на реках Костромской, Нижегородской, Кировской, Челябинской и Оренбургской областей, республик Марий-Эл, Татарстан, Башкортостан, Удмурдия, Пермский край. Снег продолжает таять, а значит, будет прибывать и вода.

На 18 марта больше всего снега лежало на побережье Ненецкого АО, местами его высота достигала 100-120 см. Сибирь еще не очистилась от снега, его становится меньше пока лишь на юге, где часты оттепели. В северных же и центральных районах Сибири снег пока не собирается таять. Самая большая его высота в низовьях Енисея, 100-120 см, в Алтайском крае она местами достигает 100 см, на юге красноярского края колеблется от 20 до 60 см.

В дальневосточном регионе больше всего снега как обычно на Камчатке. На юге полуострова в горных районах высота его приближается к 170 см, на севере полуострова около 130 см. А вот на юге Приморья снега уже нет.

На территории Европы самым снежным местом являются горные районы запада Норвегии, где высота превышает 3 метра.  / meteonovosti.ru /
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