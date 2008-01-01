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В Новороссийске началась бора

ИА "Метеоновости" / 14:41 Среда, 18 марта



На краснодарском побережье Черного моря усиливается ветер. Днем 18 марта на участке Анапа-Геленджик порывы достигали 18м/с, в Новороссийске 24 м/с. При северо-восточном направлении ветра можно говорить о явлении Новороссийской боры. Синоптические условия способствуют дальнейшему усилению ветра: над Ростовской областью сохраняется антициклон, а над Турцией циклонический вихрь.



К утру 19 марта порывы ветра в районе Новороссийска могут достигнуть 29м/с. При температуре воздуха около 0 градусов в городе будет ощущение двадцатиградусного мороза. И даже днем, когда температура повысится до 7-9 градусов, при ветре более 14м/с эффективная температура останется отрицательной. / meteonovosti.ru /



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