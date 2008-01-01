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Новости погоды


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Циклоны не покидают дальневосточное побережье


ИА "Метеоновости" / 15:00 Среда, 18 марта

  Южный циклон, что накануне принес на Камчатку осадки и сильный ветер, держит путь на восточное побережье Чукотки. 19 марта там снег разной интенсивности, в восточных районах мокрый снег, порывы ветра на побережье Берингова моря могут достигать 23-28 м/с . 20 марта сложные погодные условия сохранятся: снег, метель, порывы ветра на побережье Берингова пролива до 28-33 м/с. А к 21 марта циклон покинет побережье Чукотки. Снег и ветер ослабеют, а температура понизится.

Однако к дальневосточному побережью с юга спешит новый циклонический вихрь. Первым его встретит Приморье, где уже днем 19 марта осадки, местами сильные ( дождь со снегом, дождь), на побережье порывы ветра до 15-20 м/с, а высота волн к вечеру может достигать 3,5 м. В ночь на 20 марта осадки местами еще могут быть сильными, порывы ветра в прибрежных районах достигнут 20-25 м/с, а температура на юге повысится до 10 градусов. К 21 марта ожидается прекращение осадков и ослабление ветра. На юге Сахалина основное ухудшение погоды ожидается в ночь на 21, на севере днем 21 марта. Ожидаются осадки, местами сильные, усиление ветра на побережьях до 19-24 м/с. К ночи 21 марта непогода достигнет и Курил, а днем 21 марта обрушится и на южную половину Камчатки. На полуострове снег, мокрый снег, местами сильные, метель, налипание мокрого снега, порывы ветра на побережьях до 15-20 м/с, температура же повысится до 0,+5 градусов. / meteonovosti.ru /
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