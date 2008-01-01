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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 18 марта



В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков, местами усиление ветра в порывах до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9,8..10,7 градуса; Северном 9,4..11,4 градуса, Северо-восточном 9,4..10,4 градуса, Восточном 9,4..10,2 градуса, Юго-восточном 9,6..10,5 градуса, Южном 9,2..10,5 градуса, Юго-западном 9,7..10,0 градуса, Западном 9,5..10,7 градуса, Северо-западном 9,6..10,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 8,7..9,5 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 8,2..10,5 градуса, местами порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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