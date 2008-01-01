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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:27 Среда, 18 марта
Погоду в столичной области будет определять северная периферия обширного антициклона. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 6.. 8 градусов, по области 5..8. Ветер западный, 7-12 м/с. Относительная влажность воздуха 40-45%. / meteonovosti.ru /
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