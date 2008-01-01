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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:31 Четверг, 19 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в юго-западной части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами 13-18 м/с. Атмосферное давление в средине дня составит 749 мм рт ст. Относительная влажность около 50%.



Весенний период для метеочувсвительных людей с частыми, порой резкими изменениями погодных условий, неустойчивым температурным режимом, перепадами атмосферного давления и недостатком кислорода в воздухе, сказывается негативно. Поэтому, не стоить пренебрегать любой возможностью выйти на улицу в погожий солнечный денек, ну а в пасмурную и дождливую погоду лучше ограничить физические нагрузки, постараться свести к минимуму негативные и стрессовые ситуации, соблюдать режим отдыха и сна. Поднять жизненный тонус могут и обычные домашние средства, такие как чай или отвары из плодов шиповника, боярышника, пустырника или мяты, которые способствуют улучшению общего самочувствия и влияют благотворно на психоэмоциональное состояние. Контрастный душ и закаливающие процедуры, если нет индивидуальных противопоказаний, так же благотворно влияют на общее самочувствие и настроение. Однако, лицам с сердечно-сосудистыми проблемами, с симптомами острых простудных заболеваний и обострений заболеваний органов дыхания не стоит забывать о лекарствах и витаминных препаратах, рекомендованных лечащим доктором. / meteonovosti.ru /



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