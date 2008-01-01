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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:30 Четверг, 19 марта



В столичном регионе сохранится теплая погода, со средней суточной температурой на 6-7 градусов превышающей климатическую норму. Однако сильный порывистый ветер, который поменяет направление с юго-западного на западное и северо-западное внесет дискомфорт и уменьшит ощущение тепла. Да и к концу дня с северо-западным ветром начнет поступать более прохладный воздух.



А самым теплым день 19 марта наблюдался давно, в 1915 году, когда дневная температура достигла 13,6 градуса. А самая холодная ночь была в военном 1942 году, когда морозы достигали -28,3. Больше всего осадков (9,9 мм) выпало в 1960 году.



В 2019 году средняя суточная температура на 5 градусов превысила климатическую норму. Под утро минимальная температура воздуха составила +2,1 градуса, а днем из-за облачного неба и слабых осадков (выпало около 2 мм) повысилась всего до +4,5 градуса. Высота снега к утру 19 марта уменьшилась до 16 см. / meteonovosti.ru /



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