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Четверг
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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:30 Четверг, 19 марта

  В столичном регионе сохранится теплая погода, со средней суточной температурой на 6-7 градусов превышающей климатическую норму. Однако сильный порывистый ветер, который поменяет направление с юго-западного на западное и северо-западное внесет дискомфорт и уменьшит ощущение тепла. Да и к концу дня с северо-западным ветром начнет поступать более прохладный воздух.

А самым теплым день 19 марта наблюдался давно, в 1915 году, когда дневная температура достигла 13,6 градуса. А самая холодная ночь была в военном 1942 году, когда морозы достигали -28,3. Больше всего осадков (9,9 мм) выпало в 1960 году.

В 2019 году средняя суточная температура на 5 градусов превысила климатическую норму. Под утро минимальная температура воздуха составила +2,1 градуса, а днем из-за облачного неба и слабых осадков (выпало около 2 мм) повысилась всего до +4,5 градуса. Высота снега к утру 19 марта уменьшилась до 16 см. / meteonovosti.ru /
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-1
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Анатапур		 -31
Гиллам

некомфортное место: Уэлен
комфортное место: Исфахан

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