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Южный циклон испортит погоду на востоке России

ИА "Метеоновости" / 10:42 Четверг, 19 марта



В минувшие сутки в Дальневосточном округе России сильных осадков не отмечалось, но на побережьях морей погода была ветреной. На арктическом побережье Якутии и в Камчатском крае при ветре до 29 м/с бушевала продолжительная метель. На востоке Чукотского автономного округа ветер усиливался до 25 м/с.



Ветреная погода сохранится на этой территории и сегодня. И это не единственный минус в погоде. Активный южный циклон, щедро полив дождями юго-восточные провинции Китая, устремился к российским рубежам. Сегодня циклон переберется на север Японского моря. Ненастная зона охватит Приморье. В крае пройдут сильные осадки, которые сохранятся и в пятницу, ветер усилится до 20 м/с, а в пятницу порывы могут достигать 23-28 м/с, разыграется метель, будут отмечаться гололедные явления. В Хабаровском крае: 20 марта пройдут сильные осадки в виде мокрого снега, ветер усилится до 18-23 м/с и также гололедные явления.



В субботу циклон продолжит перемещаться на север и на его пути окажется Сахалин. На острове в субботу и воскресенье сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель, ветер 19-24 м/с. Ненастная зона охватит и Курилы, где пройдет сильный дождь, ветер усилится до 22-27 м/с.



В воскресенье циклон будет кружить над Охотским морем и охватит своим влиянием Камчатский край и побережье Магаданской области. / meteonovosti.ru /



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