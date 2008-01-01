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Блокирующий антициклон - вспоминаем, что это такое

ИА "Метеоновости" / 11:17 Четверг, 19 марта



Уже несколько месяцев подряд североатлантические циклоны регулярно упоминаются в прогнозах, касающихся Европейской территории России. И не без оснований - до окончания второй декады марта атлантическая кухня погоды подавала это блюдо на стол как по расписанию. Смещаясь на восток, нескончаемая череда атмосферных вихрей несла вглубь континента согретый океаном воздух. В результате Европейская Россия получила крупную температурную аномалию, а её западная часть фактически лишилась привычной зимы.



А вот блокирующие антициклоны были редкими гостями. Между тем, именно эта барическая система может стать фаворитом метеорологических новостей в третьей декаде марта. По прогнозам, в конце этой недели антициклон охватит Северную Европу, а на следующей неделе переместится на территории Европейской России и станет малоподвижным. Такое развитие событий имеет свои плюсы и свои минусы. К плюсам можно отнести преимущественно солнечную погоду - это источник хорошего настроение и витамина "D". К минусам - температурные инверсии и дефицит осадков, следствием чего станет накопление вредных веществ в атмосфере крупных городов на фоне сухой и пыльной погоды.



/ meteonovosti.ru /



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