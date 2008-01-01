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Новости погоды


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На сибирские просторы вернется зима


ИА "Метеоновости" / 11:51 Четверг, 19 марта

  Погода текущего зимнего сезона и первого весеннего месяца порадовала теплом не только жителей европейской территории, но и жителей Сибири. Так в Новосибирске декабрь оказался на 4.2 градуса выше нормы, январь - на 5.5 градусов, февраль - на 7 градусов. Прошедшие дня марта также оказались теплыми. По предварительным данным температура превышает норму на 4-5 градусов. В северных районах Сибири положительная аномалия температуры еще выше. Но уже в ближайшие дни в сибирской погоде грядут перемены.

Циклон, что перемещается по арктическим морям и надежно прикрывает материковую часть от вторжения арктических ветров, сегодня сместится в Восточно-Сибирское море. В его тыловой части окажутся крайние северные районы Сибири: Ямал и западная половина Таймырского полуострова. Уже в пятницу морозы здесь усилятся в ночные часы до -22:-27, а местами и до -30 градусов. Среднесуточная температура ожидается уже ниже нормы на 2-4 градуса.

Постепенно холодный воздух будет распространяться и на другие районы Сибири. А к началу следующей недели холод доберется и до южных районов. От Омска до Красноярска температура воздуха ожидается на 2-4 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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