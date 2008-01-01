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Новости погоды


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В выходные в Москве слабый снежок и легкий морозец


ИА "Метеоновости" / 12:19 Четверг, 19 марта

  Погода первого весеннего месяца продолжает одаривать москвичей теплом. За прошедшие дни марта средняя температура в Москве превысила норму на 7-8 градусов. С такими показателями март 2020 года претендует на самый теплый за всю историю наблюдений. Но пока месяц не завершился, рекорд остается за мартом 2007 года, в котором средняя месячная температура составила +4.4 градуса, что на 6,.6 градусов выше многолетних значений.

Впереди еще последняя декада, а весенняя погода, как известно, капризна, и в ближайшие дни она вновь намерена повернуть на зиму. В четверг центр России остается в теплом секторе атлантического циклона, и температура воздуха вновь повысится до десятиградусных значений.

В пятницу циклон начнет продвигаться на восток, открывая путь воздушной массе с Арктики. Существенных осадков не ожидается, но дискомфорт в погоду внесет порывистый, до 12-14 м/с, северо-западный ветер. Он станет помехой и дневному прогреву. Максимальная температура в столичном регионе 5..7 градусов.

Затем череду циклонов прервет обширный антициклон. В субботу его центр будет находиться над югом Скандинавского полуострова. Москва и область окажутся на его восточной периферии, во власти северных ветров. Под утро подморозит до -1..-3, на западе области до -5 градусов, днем температура близкая к нулю.

В ночь на воскресенье морозы усилятся в Москве до -3..-5, в Подмосковье до -2..-7 градусов, днем температура по-прежнему не уйдет далеко от нулевой отметки, ее максимальное значение -2..+3 градуса, что соответствует климатической норме.

В выходные дни может закружить небольшой снег, который лишь местами обозначится на земле. / meteonovosti.ru /
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