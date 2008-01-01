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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:57 Четверг, 19 марта

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков, местами усиление ветра в порывах до 17м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,0..10,9 градуса; Северном 9,4..10,7 градуса, Северо-восточном 8,8..10,7 градуса, Восточном 9,4..10,1 градуса, Юго-восточном 10,1..10,8 градуса, Южном 10,0..11,9 градуса, Юго-западном 9,6..11,6 градуса, Западном 9,4..11,1 градуса, Северо-западном 9,8..11,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 8,7..8,9 градуса, порывы ветра до 13м/с. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 9,9..11,7 градуса, местами порывы ветра до 18м/с. / meteonovosti.ru /
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