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Очаг аномального тепла - в Среднем Поволжье

ИА "Метеоновости" / 14:13 Четверг, 19 марта



Распределение температуры воздуха на европейской территории в текущие дни напоминает слоеный пирог. На крайнем севере и юге температура соответствует норме. В низовье Волги и Дона, а также на севере Центрального округа она уже на 4 градуса выше обычных значений, а эпицентр тепла сформировался над Средним Поволжьем. Здесь среднесуточная температура опережает норму на 8 градусов. При таких величинах положительной аномалии температура в дневные часы достигает рекордных значений.



18 марта был перекрыт абсолютный максимум температуры в Самаре, она повысилась до +10 градусов, оставив предыдущий рекорд, +8.2 градуса, в 2002 году, в Казани новый рекорд, +9.7, что на 0.1 градуса выше рекорда 2015 года, в Ульяновске рекорд составляет +11.3 (предыдущий рекорд +9.5 отмечался в 2002 году, в Пензе температура повысилась до +9.9, оставив предыдущий рекорд, +8.8, в 1975 году.



И это далеко не полный перечень городов-рекордсменов.



В ближайшие дни максимальная температура в Среднем Поволжье ожидается от 3 до 8 тепла и лишь в Саратовской области местами до +12. / meteonovosti.ru /



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