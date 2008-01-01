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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:23 Четверг, 19 марта

  В 15 часов в Москве облачно с прояснениями без осадков, местами усиление ветра в порывах до 18м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,7..11,5 градуса; Северном 10,3..11,2 градуса, Северо-восточном 10,4..11,3 градуса, Восточном 10,2..10,8 градуса, Юго-восточном 10,4..11,2 градуса, Южном 10,0..11,2 градуса, Юго-западном 9,9..10,7 градуса, Западном 9,3..11,2 градуса, Северо-западном 10,3..11,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 9,7..10,0 градуса, порывы ветра до 14м/с. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 9,6..11,4 градуса, местами порывы ветра до 18м/с. / meteonovosti.ru /
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+5
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Ниамей		 -34
Черский

некомфортное место: Владивосток
комфортное место: Сан-Рафаэль

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