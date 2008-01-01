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Новости погоды


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О погоде вечером в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 15:29 Четверг, 19 марта

  Погоду в столичной области будет определять теплый сектор циклона с центром над севером Архангельской области. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 5..7 градусов, по области 3..8. Ветер северо-западный, 7-12м/с. Относительная влажность воздуха 35-40%. / meteonovosti.ru /
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