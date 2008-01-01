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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:39 Пятница, 20 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 2..7 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-14 м/с. Атмосферное давление в средине дня составит 747 мм рт ст. Относительная влажность около 60%.

Погода ни в коем случае не является причиной болезни, а метеочувствительность - не является болезнью. Повышенная метеочувствительность - это реакция организма на внешние неблагоприятные условия, что проявляется различными симптомами обострения имеющихся заболеваний, т.е. имеют место проявления метеоневроза. В межсезонье, когда колебания метеопараметров значительно отличаются от климатической нормы и оказываются сильными раздражителями и нагрузкой для организма, учащаются метеообусловленные обострения. Они могут отмечаться у практически здоровых людей и сопровождаться психологическим дискомфортом, общим недомоганием, снижением активности. Для лиц с серьезными заболеваниями, с ослабленными функциональными и адаптационными механизмами погодные изменения могут стать причиной обострений и ухудшений самочувствия. В группе риска люди старшего возраста с заболеваниями сердца и сосудов, эндокринными и вегетативными расстройствами, дыхательной и кислородной недостаточностью, а также детишки до 5-6 лет со сниженными иммунными и ослабленными системами организма. Поэтому необходимо выполнять рекомендации врача по сезонной профилактике, лечению, а также применять общеукрепляющие методы.

Геомагнитный фон 20 марта прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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