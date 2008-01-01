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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:12 Пятница, 20 марта



Несмотря на небольшое понижение температуры воздуха, ее среднесуточное значение остается положительным. И это в то время, когда среднее многолетнее значение температуры для 20 марта еще ниже нуля. Через ноль в стороне положительных значений температура перейдет 28 марта.



Сегодня температура превысит обычные для этой поры значения на 4 градуса, а за истекшие дни марта положительная аномалия составляет 7.5 градусов. Впереди целая декада, а весенняя погода капризна и обманчива. Но, судя по первым двум декадам, март 2020 года уверенно стремится стать рекордно теплым. Пока самый теплый март отмечался в 2007 году, когда средняя за месяц температура оказалась +4.4 градуса, что на 6.6 градусов выше нормы.



Сегодняшний день, 20 марта, самым теплым отмечался в 1990 году, когда в дневные часы воздух прогрелся до +16.8 градусов, а в далеком 1915 году под утро морозы усилились до -28.8 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



Сильными осадками отметился этот день в 1951 году, выпало 10.2 мм, а в 1994 году тишину города нарушили раскаты грома, отмечалась гроза. / meteonovosti.ru /



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