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Новости погоды


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Санкт-Петербург: зима приходит по выходным


ИА "Метеоновости" / 10:03 Пятница, 20 марта

  По статистике, март в Санкт-Петербурге - один из самых сухих месяцев году, в среднем многолетнем выпадает 35 мм осадков. Вот только атмосфера о климатических нормах и ведать не ведает, с начала месяца она "отмерила" Северной столице почти в два раза больше влаги (62 мм). Все закономерно - активность проходящих с запада на восток североатлантических циклонов в марте оставалась высокой, и на осадки они не скупились. Эта неделя не стала исключением и принесла чуть более 20 мм влаги, 16 из которых выпало 18-19 марта при прохождении фронтальной волны с запада.

В северной половине европейской территории страны начинается похолодание. Атмосферные потоки здесь уже перестроились на северные румбы, в выходные адвекцию арктического воздуха поддержит антициклон с центром над Скандинавией. В ночь на субботу температура в Санкт-Петербурге перейдет к отрицательным значениям, к утру подморозит до -3..-6. Днем возможен слабый снег и около нуля. В воскресенье влияние антициклона усилится: солнечно, без осадков, атмосферное давление высокое. Показания термометров в городе существенно не изменятся, по области холоднее, до 7..10 мороза. На следующей неделе прогнозируется солнечная погода без осадков, температура будет постепенно повышаться. / meteonovosti.ru /
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